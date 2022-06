Avete mai visto Gabrio Tullio, il figlio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Ha lo stesso talento del padre

Tra i maggiori artisti italiani capaci di fare la storia del pop, c’è di sicuro Eros Ramazzotti. La star romana, infatti, è una vera e propria istituzione nel mondo della musica ed ha sfornato un numero sterminato di successi. I più grandi, però, non sono album o brani musicali. Sono, infatti, Aurora, Raffaella e Gabrio Tullio, i suoi figli. A quanto pare, poi, quest’ultimo ha anche il talento del papà

La musica leggera italiana contemporanea ha un artista dinanzi al quale tutti i suoi colleghi devono togliersi il cappello: Eros Ramazzotti. La sua lunga carriera affonda, infatti, le sue radici molto lontano nel tempo. Erano gli sfavillanti anni 80, quando Eros ha iniziato a solcare i palchi di tutta Italia e, da quel momento, non si è fermato neanche un attimo. Quando nel 1981, infatti, partecipa al Festival di Castrocaro, viene notato dal barone Lando Lanni e da Roberto Galanti. L’anno dopo, di conseguenza, giunge sul palco di Un disco per l’estate e comincia a farsi un nome nel mondo della musica.

Dopo la partecipazione a due edizioni del Festival di Sanremo, nell’ 84 e nell’85, arriva il primo grande successo discografico. Con "Una storia importante", infatti, riesce a vendere più di un milione di copie in Francia e, l’anno successivo, pubblicherà il suo album d’esordio anche in spagnolo. Da quel momento in poi, dunque, la carriera di Eros raggiungerà picchi incredibili. Solo per citare un esempio, infatti, ricordiamo che nel suo concerto del 19 luglio 1991 al Radio City Music Hall di New York, riesce a mettere a segno addirittura un “tutto esaurito”. Moltissimo si sa, allora, della lunga e fulgida carriera musicale del buon Eros. Cosa, invece, è noto della sua vita privata?

Eros Ramazzotti ha tre splendidi figli. Gabrio, oltretutto, sembra possa anche intraprendere la strada del famoso papà

È arcinota la lunga relazione che c’è stata fra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Dalla loro unione è nata la brava e bella Aurora Ramazzotti e noi tutti cogliamo l'occasione per farle i nostri migliori complimenti. Il matrimonio fra il cantante e la showgirl, però, come è noto è finito molti anni fa. Eros, infatti, si è risposato con Marica Pellegrinelli, dalla quale si è separato nel 2019. Dal loro amore, però, sono nati i bei Raffaella e Gabrio Tullio. In un video postato recentemente sui social è appunto possibile vedere il piccolo alle prese con il canto e, a quanto pare, se la cava davvero benissimo. La mela, allora, non è caduta lontana dall’albero e noi tutti speriamo in un futuro nella musica per il bel bambino, ammesso che un giorno lo desideri.

