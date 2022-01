Uomini e Donne, Ida Platano senza ritegno: "L'ho fatto per tutta la notte"

Chi guarda "Uomini e Donne" conosce sicuramente Ida Platano. La parrucchiera di origini siciliane ha 40 anni e quest'anno ne compirà 41. Ha origini siciliane ma diversi anni fa si è trasferita in Lombardia, a Brescia, per lavorare come parrucchiera. Da diverso tempo è una delle protagoniste del trono 'Over' del dating show di Maria De Filippi. La sua presenza costante in televisione le ha permesso anche di conquistare un ottimo seguito sui social network: attualmente la segunono per 540mila persone su Instagram. Il fascino mediterraneo da 40enne la rende il sogno di moltissimi uomini da Nord a Sud.

Tuttavia nel corso dell'avventura a "Uomini e Donne" non è riuscita a trovare ancora il cosidetto "amore della vita". Nel frattempo, continua a godersi gli altri piaceri della vita: l'amicizia, il cibo e il rapporto privilegiato con i suoi tantissimi fan. Poche ore fa, la parrucchiera ha interagito con i follower, chiedendo loro cosa stessero mangiando. Le risposte sono state moltissime e sicuramente tra queste sono comparse foto di piatti deliziosi. Spesso Ida Platano viene criticata per la sua eccessiva magrezza, segno che forse non ama le abbuffate e fa molta attenzione alla propria linea.

Sempre? Non proprio. A seguito dell'interazione con i suoi fan, Ida Platano si è letteralmente ingolosita vedendo i tanti bei piatti e arrivata a casa si è concessa un ricco banchetto. "Vi confesso che ho mangiato per tutta la notte! Dopo che mi avete risposto, mi è venuta fame, quindi sono andata a casa e l'ho fatto per tutta la notte".

Su Instagram Stories Ida Platano ha voluto sfoggiare i regali ricevuti dai suoi fan. La protagonista di "Uomini e Donne", commossa dalla simpatia che ancora ha, ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori, sottolineando di essere grata per le attenzioni che riceve ogni giorno. Ida Platano ha mostrato pacchi, cartoline dolci ricevute dai suoi follower e regali. Ebbene sì: c'è qualcuno che spende soldi per persone che presumibilmente vedrà solo in TV. Ma tant'è: ognuno fa ciò che gli pare con i propri danari.

Tornando a Uomini e Donne, è indubbio che Ida Platano sia attratta da Diego Tavani. L'attrazione è anche reciproca. Tuttavia, durante la prima settimana di Donne e Uomini, il cavaliere è risultato assente. Nessun mistero: Diego Tavani è solo uno dei tantissimi italiani che negli ultimi dieci giorni sono risultati positivi a un tampone, motivo per cui si trova in quarantena e non può partecipare al dating show. Molto presto tornerà negativo e non è da escludere che la redazione gli proponga di avere un confronto con Ida Platano, l'ennesimo. Impossibile, infine, non spendere qualche parola per Gemma Galgani, legata con Ida Platano da un sentmento di forte amicizia. Dopo la grande delusione ricevuta da Leonardo, la dama torinese ha spostato le sue attenzioni su Stefano; la prima esterna, però, non è stata entusiasmante. Ennesimo buco nell'acqua? O partenza a rilento che presto porterà a sviluppi positivi?

