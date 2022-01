Belen Rodriguez fa una confessione che gela tutti: è per questo motivo che lasciò Fabrizio Corona

Belen, Corona e De Martino: pronti a tornare indietro di un decennio per rinfrescare le voci che circolavano nella "cronaca" rosa?

Alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate da un chirurgo VIP al Grande Fratello in merito a un flirt che avrebbe avuto "con un uomo famoso con le braccia tatuate che era sposato e che era stato in carcere in passato", l'attenzione dei media è stata rivolta a Fabrizio Corona, che ironicamente ha risposto anche su Instagram.

L'amicizia tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis ha sempre acceso molte discussioni, soprattutto nel 2012, quando Belen Rodriguez lasciò il re dei paparazzi per fidanzarsi con Stefano De Martino. La rottura è stata commentata da Sara Tommasi, che - in un'intervista a DiPiù - ha ipotizzato che l'Argentina avesse scoperto un ex con un "amico speciale".

"Fabrizio avrebbe un amico speciale e Belen Rodriguez lo scopre"

A questa relazione si è unito anche il settimanale DiTutto, che anche nel 2012 ha pubblicato in copertina Nina Moric con il titolo “Fabrizio non è mai stato solo”. Oltre alla foto di Corona con Urtis in maglietta "Love Of My Life", la famosa frase come Nicole Minetti ha chiamato Silvio Berlusconi al telefono.

Belen, Corona, Moric e… Mora!

A tutti i nomi citati, impossibile non aggiungere Lele Mora, che per anni ha convinto i media di flirtare con Fabrizio Corona. Messaggi poi da lui rifiutati nell'estate 2020 guidata da Massimo Giletti.

“Fabrizio Corona è molto intelligente. Non intelligente, ma brillante. Colpito dalla sete di protagonismo e dall'avidità di denaro. Gli ho dato otto auto di lusso, l'ultima Bentley, e i soldi per comprare un appartamento in via De Cristoforis a Milano, poi sequestrato dalla magistratura. Il cuore non è comandato. Non ho mai detto che fossimo amanti. Lo amavo moltissimo, lo consideravo mio figlio adottivo. Quando si tratta di relazioni intime, le faccio a casa, a porte chiuse, non sui giornali. Perché non ho citato in giudizio chi ha scritto le bugie? Sto seguendo i tre consigli di mia madre. Primo: non prenderlo affatto perché ci sono due sforzi, uno per arrabbiarsi e l'altro per lasciarti passare. Secondo: non uccidere le persone perché muoiono da sole. Terzo: non spazzare mai la neve, perché poi sorge il sole e si scioglie”.