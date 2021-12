Elodie scandalizza il web con il pancino in mostra: "Tre mesi di noi"

Nei giorni scorsi, Elodie ha fatto scalpore su Internet con una lente, ed è stata ritratta come una "pancia" sospetta: ci sono novità nella vita dell'artista romana?

Forse non abbiamo nemmeno bisogno di dirlo, ma dobbiamo dirlo: Elodie è una bomba di fascino. Amici, cantanti di successo, brani più ascoltati, grandi collaborazioni, Sanremo, presentatori, monologhi che rimarranno nella storia con la sua esibizione, ecc. Oggi è anche un'attrice e anche l'eroina del film "Ti mangio il cuore". Insomma, in pochi anni, questa bellissima ex studentessa della scuola più amata d'Italia ha conquistato tutti. Con la sua voce, la sua determinazione e il suo stile unico e chiaro. Tutto ciò con cui è entrata in contatto ha avuto successo e tutto ciò su cui ha lavorato è perfettamente riuscito.

Elodie è ben nota per la sua partecipazione a talent come "X Factor" e "Amici Di Maria". Come accennato in precedenza, è grazie al talento che ha scoperto la sua passione per la musica e l' importanza della musica nella sua vita. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti molto apprezzati come Francesco Renga, Gué Pegueno, The Kolors e Marracash.

Quest'anno, Elodie ha intrapreso una nuova strada, quella della conduttrice: il ruolo della presentatrice sembra calzarle molto bene, e trae giovamento anche dalla sua penetrante bellezza che buca lo schermo, mostrando personalità e simpatia, nell'apparizione a 'Le Iene' con Nicola Savino e l'immancabile ironia della Gialappa's Band.

E ancora, come dimenticare il suo monologo durante il Festival di Sanremo: parole potenti, storie commoventi, di una ragazza con dei sogni che ha realizzato attraverso tanti sacrifici, impegno e duro lavoro e giorno dopo giorno, ora può dirsi soddisfatta, ma non si ferma. Il sorriso è smagliante e la felicità è la perfetta rappresentazione del suo cuore, proprio come le piace scrivere sul suo account Instagram.

Tutti i fan sono rimasti particolarmente sorpresi da uno scatto, la foto in cui la bella cantante mostra una pancia rotonda un po' sospetta: non fraintendermi, e non allarmiamo nessuno!

Elodie non è incinta, non aspetta un bambino come molte persone hanno immaginato guardando questa foto: l'obiettivo è pubblicizzare il film in cui ha recitato 'Ti mangio il cuore'. Nella fotografia Elodie è in posa accanto a Diego Prestopino, insieme mostrano un meraviglioso addome un po' sospetto con commenti 'Tre mesi di noi' e 'It's a boy!'.

A prima vista le parole "tre mesi di noi" e 'It's a boy' potrebbero far pensare che questa sia una bellissima gravidanza. Ma questo non è il caso. Questa inquadratura è molto ironica e molto bella, trasmette tutta la gioia e la felicità della cantante e attrice che sta lavorando sul set del film. Ancora più importante, questa è la prima volta che ha partecipato alla realizzazione di un film come ha scritto in un altro post sui social, questa è un'esperienza che le ha permesso di conoscere persone bellissime e che ricorderà per sempre.

"Ti mangio il cuore" è un film emozionante composto da un cast eccezionale diretto Pippo Mezzapesa con la partecipazione di Francesco Patané ed Elodie: la storia ruota attorno alla Quarta Mafia, un'organizzazione criminale poco conosciuta in Italia, ampiamente distribuita nelle regioni alte della Puglia. Il filo conduttore della storia è l'amore appassionato e impossibile tra Andrea Maratesta e Marilena, queste due famiglie appartengono a due famiglie rivali in lizza per il territorio.

Al momento, la data di uscita del film è ancora sconosciuta: non ci resta che attendere nuove notizie dai diretti interessati!

