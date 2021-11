Belen e Antonino in crisi? La showgirl torna da Fabrizio Corona

A pochi mesi dalla nascita di Luna Marì, la coppia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sta passando un periodo di profonda crisi: ormai sui profili social della coppia non sono più state pubblicate foto che li ritraggono insieme e gli esperti di gossip alimentano la notizia della crisi. Si aggiunge a questo anche un'indiscrezione che vede come protagonisti Belen e il suo ex, Fabrizio Corona.

La tranquillità mostrata da alcune foto del settimanale 'Chi' che mostra la famiglia al completo (Belen, Antonino, Luna Marì e Santiago), sarebbe solo apparente, è di pochi giorni fa lo scatto che li ritraeva in un'accesa discussione a Parigi, dove si erano recati per un weekend romantico, che però non sembra aver dato i frutti della riappacificazione come i due avevano sperato.

Come abbiamo già detto, c'è un'altra indiscrezione che alimenta il quadro della crisi di coppia: secondo 'Diva e Donna', la showgirl ha riallacciato i rapporto con Fabrizio Corona. Questo è ciò che si legge sulla rivista: "Belen avrebbe trovato in questo momento difficile il sostegno di Fabrizio Corona e si sarebbe stretta a lui, che la conosce molto bene. Difficile per ora parlare di un ritorno di fiamma tra Fabrizio e Belen lui in una storia su Instagram ha scambiato baci appassionati con Sara."

Se da un lato il ritorno di fiamma tra i due ex sarebbe da escludere, il riavvicinamento di Belen e Fabrizio fornisce la quasi assoluta certezza di una crisi con poco margine di miglioramento tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese.

Ciò che è apparso sui social, solo qualche giorno fa è una Belen impegnata in uno shooting fotografico in Sicilia per la collezione di abbigliamento firmata 'Hinnominate', insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez. Ma anche su queste foto i fan hanno qualche dubbio, gira sul web l'insinuazione che quella immortalata in questi scatti non sia lei.