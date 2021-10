Fino all'ultimo battito, anticipazioni quinta puntata: paura per Diego

Questa sera, giovedì 21 ottobre, andrà in onda dalle 21:25 su Rai 1 la quinta puntata della fiction ambientata in Puglia "Fino all'ultimo battito". La lotta del dottor Mancini per proteggere i suoi cari continua, senza mai perdere la sua professionalità. La trama della serie tv si fa sempre più avvincente. Una storia in cui al centro c'è un uomo impegnato in una lotta disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a rischio della propria vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena.

Marco Bocci torna sui panni del dottor Mancini, insieme a Violante Placido, Bianca Guaccero, oltre a Loretta Goggi, Gaja Masciale, Michele Venitucci e Fortunato Cerlino. La produzione della fiction "Fino all'ultimo battito" è affidata a Luca Barbareschi per Eliseo Mutimedia, insieme a Rai Fiction, per la regia di Cinzia Th Torrini.

Fino all'ultimo battito: le anticipazioni della quinta puntata

Diego è stato scoperto, viene preso dagli uomini del clan e portato via da Cosimo, proprio mentre Elena lo aspetta nella cattedrale dove hanno deciso di sposarsi. Cosimo è furioso e lo picchia selvaggiamente, ma poco dopo ha un malore. Diego potrebbe approfittarne ma è un medico e decide di salvarlo ancora una volta. Cosimo gli è grato e accetta un patto: Diego lo opererà, lo salverà e in cambio sarà libero per sempre.

Intanto l'operazione a Vanessa è andata a buon fine ma la sua gratitudine rappresenta un vero dissidio interiore per Diego. La ragazza sarà risarcita solo con un trapianto. Nel frattempo Mino e Rosa hanno un confronto durissimo, dopo la dura verità che Cosimo ha rivelato al nipote. Nell'allestire la sala operatoria per il boss, il clan chiede aiuto a Diego per rubare una macchinario dall'ospedale. Diego è costretto a collaborare per accelerare l'intervento, liberarsi dal giogo di Cosimo e sposare Elena, ma Rocco non si arrende e mette sulle sue tracce gli investigatori.