Al Sud sbarca El Caran, lo yatch extra-lusso appartenuto a David Bowie

El Caran sbarca a Palinuro. L'imbarcazione di lusso battente bandiera maltese è nota per essere stata la nave del compianto David Bowie. Ha ospitato a bordo numerose star americane. L'anno scorso El Caran ha subito un importante restauro effettuato nei cantieri navali di Ostia. E' un Benetti di poco meno di 40 metri costruito nel 1977, può offrire ospitalità a 12 ospiti in 6 cabine composte da un master con letto king size e toilette.

A bordo sono disponibili anche altre 5 cabine. El Caran può ospitare anche fino a 7 membri dell'equipaggio. E' lungo 39,1 m ed è stato varato nel 1977 per essere successivamente restaurato. Il megayacht di lusso appartenuto alla rockstar britannica dispone inoltre di altre sistemazioni eleganti e confortevoli. Il suo passaggio in Campania in queste ultime ore ha incantato tantissimi curiosi. Attualmente, come riporta Infocilento, è all'ancora nelle acque cristalline antecedenti Marinella e si sta dirigendo verso Sud.

In foto lo yacht El Caran di David Bowie: fonte vesselfinder.com (Ph Carlo De Matteis)