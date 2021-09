Carlo Verdone a Messina per il ritiro del prestigioso premio "Joe Petrosino's Award"

Carlo Verdone è arrivato a Messina in occasione di "SettembreLibri", rassegna che si svolge nella splendida cornice della dimora storica di Villa Cianciafara, curata dalla giornalista Milena Romeo e promossa da Cara Beltà Sicilia. L'appuntamento con l'attore e regista romano è fissato sabato 25 settembre alle 18, occasione in cui Verdone presenterà il suo ultimo libro "La carezza della memoria", al quale verrà consegnato il "Joe's Petrosino Award" - IV edizione, promosso dall'associazione che negli scorsi anni ha premiato lo scrittore americano Stephan Talty, il regista Pif e Fiammetta Borsellino.

"Con la consegna del Premio a Carlo Verdone - sottolinea l'assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Alberto Samonà - l'associazione Joe Petrosino mette in luce quest'anno il genio creativo dell'attore, regista e sceneggiatore italiano che ha saputo interpretare, in modo leggero ma mai banale, le molteplici sfaccettature dell'animo umano. La sua verve comica e le caratterizzazioni per le quali, soprattutto come attore, si è fatto conoscere, sono emblematici della capacità di noi italiani di saper affrontare anche le situazioni più scabrose con un approccio filosofico che ci deriva da millenni di cultura".

L'evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, dall'Ars e dall'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, in collaborazione con l'Istituto Superiore "Antonello". Oltre a Samonà, parteciperanno l'Assessore alla Cultura del Comune di Messina Enzo Caruso, il patrono della Villa Amedeo Mallandrino, i presidenti delle due associazioni promotrici Annamaria Corradini e Milena Romeo. Al termine dell'evento Verdone visiterà la mostra fotografica "Quell'estate in mascherina. Viaggio nell'Italia del 2020", del giornalista Giovanni Franco, esposto in questi giorni a Villa Cianciafara.

"Ora Messina. Domani presentazione libro. Sono sulla punta della Sicilia e dietro a me la Calabria. La distanza più corta è solo 3 km e mezzo. Un saluto a tutti voi, in particolare agli amici siciliani e calabresi", le parole a corredo del selfie di Carlo Verdone pubblicato sulla sua pagina facebook ufficiale in cui lo si vede davanti alla Madonnina di Messina.