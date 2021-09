Barbara D'Urso, scoppia la prima lite con il fidanzato: scintille in un locale a Milano

Barbara D'Urso è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate e chiacchierate del mondo dello spettacolo. La showgirl partenopea è sempre stata amata per i suoi programmi di gossip e per il suo modo di fare televisione. Tuttavia, nonostante si è sempre occupata per lo più di cronaca rosa, non ama parlare della sua vita sentimentale. Oggi sappiamo con certezza che la conduttrice è fidanzata con Francesco Zangrillo, i due stanno insieme da tempo e sembrano abbastanza affiatati. Nelle ultime ore, però, la D'Urso è stata paparazzata durante una lite furiosa con il partner. Scopriamo i motivi.

Il settimanale "Oggi" ha pubblicato le foto di quello che, a molti lettori, è sembrato un litigio di coppia. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata pizzicata in un locale milanese in compagnia di Zangrillo durante quello che sembrerebbe un litigio. Nelle foto pubblicate da "Oggi", D'Urso è in piedi davanti a Zangrillo con le mani giunte mentre parla.

Non si sa cosa sia realmente accaduto, ma secondo quanto riporta "Gossip e TV", sembra che a scatenare il litigio sia stata la gelosia. Tutto questo sarebbe accaduto durante una tranquilla serata tra amici nel corso della quale entrambi chiacchierano con altre persone. Mentre Barbara si siede accanto a una vecchia amica, Zangrillo si sarebbe intrattenuto ad un altro tavolo per chiacchierare con una donna bionda.

Secondo quanto riporta il settimanale "Oggi", la lite che avrebbero avuto Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo sembra essere proseguita anche dopo aver lasciato il locale, con la coppia che avrebbe scelto di tornare a casa e continuare la serata lontani l'uno dall'altra. Barbara D'Urso, però, nonostante le foto dei paparazzi e i vari articoli a lei dedicati sulle riviste di gossip, sceglie sempre di non parlare della sua vita privata.