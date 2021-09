Francesco Facchinetti e il matrimonio Made in Sud: "E' tutto così bello!"

Francesco Facchinetti, figlio della leggenda della musica Roby Facchinetti dei Pooh, e sua moglie Wilma Helena Faissol sono stati invitati ad un matrimonio nel Sud: la cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di Monopoli nella provincia di Bari in Puglia, mentre i festeggiamenti presso una masseria San Nicola a Savelletri. La coppia è rimasta senza parole, come raccontato dallo stesso Francesco sui social, per la bellezza di questi luoghi.

Il cantante e la sua adorata moglie, fashion blogger e influencer, hanno trascorso sue giorni in Puglia, soggiornando, in seguito ai festeggiamenti a Borgo Egnazia. L'eleganza della coppia e il loro affetto è evidente in tutte le foto, ma ciò che è ancora più evidente è la bellezza della Puglia che ha emozionato Facchinetti. In un video, pubblicato sui social si vede la meravigliosa Basilica di Monopoli e tutto ciò è al suo esterno, il commento di Francesco: "La Puglia è tutta bella"

I due invitati erano splendidamente vestiti, Francesco indossava un gessato bianco con l'immancabile scarpa sportiva, mentre Wilma era raggiante in un bellissimo abito giallo con rouches e ampio spacco laterale.

Come è di regola, Francesco Facchinetti ha raccontato tutto il breve soggiorno in Puglia, parlando e ironizzando a suo modo del disagio provocato dal ritardo dell'aereo per il rientro. Il brevissimo soggiorno della coppia, anche se con questa piccola disavventura sembra essere stato molto piacevole e può darsi che sentiremo presto di un ritorno, magari con l'intera famiglia o per un weekend romantico.

Francesco proprio l'anno scorso è convolato per la seconda volta in matrimonio con la bella Wilma, annuncia il suo secondo matrimonio su social con un messaggio veramente romantico: "Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. E' andato tutto bene, tranne l'orlo del mio vestito e le mie scarpe...che tamarro! "