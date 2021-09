A Pizzo l'attesa per l'incontro con Mattarella: niente è stato lasciato al caso

Poco più di 48 ore e poi Pizzo e l'Istituto Nautico potranno riabbracciare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico.

I preparativi sono (quasi) finiti. Il palco è stato montato e allestito, le sedie sono già state sistemate e sono in corso gli ultimi accorgimenti tecnici e burocratici per far sì che tutto vada bene per un evento di questa portata.

Nulla è stato lasciato al caso e anche questa mattina i funzionari del ministero dell'Istruzione, insieme al dirigente scolastico Francesco Vinci, hanno fatto il punto della situazione. nella splendida cornice della Costa degli Dei. Come ampiamente sottolineato, oltre al Presidente della Repubblica, sono attese personalità di rilievo del mondo dello spettacolo e dello sport.