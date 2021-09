Vacanze a Positano per Alessandro Cecchi Paone. Con le sue storie su Instagram il noto divulgatore scientifico e conduttore tv annuncia un settembre meraviglioso per la perla della Costiera Amalfitana. Qui il celebre giornalista trascorre spesso giorni di relax, dove ha anche una bellissima casa. Cecchi Paone ha mostrato i momenti felici trascorsi a Positano e preannuncia un mese di settembre splendido per la città, considerando anche che qui i casi da Covid-19 sono pochissimi e i vaccinati sono su una delle soglie più alte d'Italia.

Come riporta il quotidiano Positano News, agosto è stato un mese eccezionale per gli imprenditori del turismo, ma settembre si preannuncia ancora più bello per la qualità dei turisti che stanno per arrivare, le prenotazioni sono tantissime, ma non ci sarà quella calca di auto, molte provenienti da tutta la Campania, da Napoli a Roma nel Lazio, che a causa del caos e del traffico intenso nel mese di agosto hanno bloccato tutto.

Settembre è forse il mese migliore per Positano, dove si prevedono gli arrivi dalle crociere dei turisti inglesi anche per la vicina Sorrento. Tornando a Checchi Paone, il conduttore ha pranzato al ristorante Galleria d'Arte "Il Mediterraneo" di Vincenzo Esposito, dove ha pubblicato le foto e i quadri di Peter Ruta, grande artista per il quale è stata realizzata un'iniziativa importante, ma c'è la massima riservatezza da parte di tutti. Intanto Alessandro Checchi Paone conferma di essere ambasciatore della città.