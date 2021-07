Loredana Berté è finita in Ospedale: l’annuncio sui social

Poca assenza dalle scene per Loredana Bertè che ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento perfettamente riuscito. Ad aggiornare i fan sulla sua convalescenza ci ha pensato lei stessa attraverso un post sul suo profilo Instagram. La 70enne ha subito un piccolo intervento chirurgico nei giorni scorsi ma è già in convalescenza e quanto prima riprenderà il suo tour estivo.

“Ho dovuto fare un piccolo intervento, mi sto riprendendo, ma piano piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto ma lei è stata sposata ad un appuntamento. Non c’è emergenza o angoscia” – ha scritto lanciando una piccola frecciatina ai tanti siti e blog che manipolano le notizie rendendole più tragiche e drammatiche di quelle che realmente sono, pubblicandole con titoli molto pesanti con l’unico scopo di prendere il maggior numero click è possibile.

Per questo Loredana ha invitato tutti i suoi fan a non affidarsi alle notizie pubblicate da altre fonti ma a seguire solo i profili ufficiali di Bertè. Intanto il tour di Loredana dovrebbe ripartire il 30 luglio da Cosenza. La data dello scorso 23 luglio a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, è stato spostato al prossimo 13 agosto

Il tour di Loredana Bertè andrà avanti fino a settembre, poi in autunno la rivedremo in TV come Coach di “The Voice Senior“ La cantante è stata confermata nel fortunato programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici, al fianco di Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, già presenti alla prima edizione la scorsa primavera.