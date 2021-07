Vacanze al Sud per Beckham e Del Piero: i due campioni hanno pranzato nello stesso ristorante

Continua la sfilata dei vip, italiani e stranieri, in questa stagione estiva 2021. Stanno facendo il giro del web gli scatti pubblicati su Instagram dal ristorante campano “Lo Scoglio di Nerano”, dove nel giro di un paio di giorni sono arrivati ​​ai tavoli David Beckham e Alessandro Del Piero. Tutta la struttura – commensali compresi – è rimasta entusiasta alla vista dei due campioni di calcio. Una sorpresa molto gradita soprattutto quella di Del Piero visto che i titolari sono tifosi bianconeri.

I paesaggi mozzafiato, il mare cristallino e la buona cucina che il Sud riesce a regalare, attirano sempre più turisti da ogni parte del mondo nella nostra meravigliosa terra. Sono tanti, infatti, i calciatori che hanno deciso di trascorrere parte delle loro vacanze a Capri o in Costiera Sorrentina o Amalfitana: da Milinkovic Savic della Lazio a Marco Asensio del Real Madrid. La Campania è sempre più terra di villeggiatura per calciatori ed ex campioni e sono tante le celebrità che la scelgono per le proprie vacanze

Grande gioia è stata espressa da parte dei dirigenti del club che hanno fatto assaggiare le loro prelibatezze a due leggende del calcio. Cordialissimi verso il personale i due ex calciatori che, a fine pasto, hanno posato per una foto ricordo con i titolari del ristorante. Alessandro Del Piero ha anche autografato una maglia della Juventus.

Non solo i campioni dello sport. Poche ore fa sono atterrati all’aeroporto di Bari con un jet privato anche Chiara Ferragni e Fedez, in compagnia di alcuni amici e collaboratori per qualche giorno di vacanza in Puglia. Già lo scorso anno la regione ospitò la coppia milanese più seguita di sempre in occasione della sfilata di Dior Cruise che li vide protagonisti in un favoloso tour in Salento. Sicuramente i Ferragnez non mancheranno di documentare nelle prossime ore il loro viaggio. Per ora sappiamo che stanno alloggiando nella tenuta Masseria Torre Maizza nella zona di Savelletri di Fasano, nel brindisino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo Scoglio (@ristoranteloscoglio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo Scoglio (@ristoranteloscoglio)