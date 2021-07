Elisabetta Canalis e la lite con Maddalena Corvaglia: spunta un retroscena clamoroso

Dopo una salda amicizia durata 20 anni le due splendide showgirl hanno litigato, e ciò ha rappresentato un evento molto doloroso per entrambe: ecco la verità sulla lite

Per anni Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno formato il duo inseparabile della “bionda e la mora” del telegiornale satirico di Canale 5 “Striscia la notizia”. Le ex veline meridionali, rispettivamente originarie di Sassari (Sardegna) e di Galatina (Puglia), dal 1999 al 2002 sono state senza dubbio una delle coppie più riuscite dello storico programma Mediaset. Il loro legame era così forte che sono diventate amiche anche nella vita, tanto da scegliersi reciprocamente come testimoni di nozze e coltivare progetti lavorativi comuni.

Poi cosa è successo? Dopo una salda amicizia durata 20 anni, però, le due splendide showgirl hanno litigato, e ciò ha rappresentato un evento molto doloroso per entrambe. Dal momento del litigio sono trascorsi anni di silenzio sulla loro rottura, ma di recente è emerso un retroscena che spiega i motivi della lite tra le due ex veline.

Durante le riprese del programma tv “Ogni mattina”, Roberto Alessi (direttore del settimanale ‘Novella 2000’) è ritornato a parlare dei motivi che hanno fatto incrinare il loro bellissimo rapporto. Per prima cosa ha riportato una breve dichiarazione di Maddalena Corvaglia in merito, la quali ha confessato che la loro lite è stata per lei “un grande dolore”.

Riguardo al loro litigio, la Canalis aveva detto invece al settimanale “Grazia” che aveva bisogno di tempo per metabolizzare il dolore: “Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù. I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”.

Secondo il noto giornalista, dietro la rottura tra le due showgirl ci sarebbero dei motivi lavorativi. “Una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra. Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto”, ha dichiaratore il direttore di “Novella 2000”. La loro indissolubile amicizia si è interrotta circa un paio d’anni fa, tuttavia, secondo Alessi, Elisabetta e Maddalena sarebbero pronte a fare pace, definendo il motivo della loro lite “cretino”.