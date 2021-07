Da Wanda Nara a Samuel L. Jackson: tutti i vip che hanno scelto il Sud per le vacanze

Continua la sfilata dei vip al Sud in questa estate 2021: sono tantissimi i personaggi famosi che stanno scegliendo le nostre meraviglie per trascorrere un po' di relax

Anche questa estate sono tantissimi i vip, nazionali e internazionali, che stanno scegliendo le meraviglie del Sud Italia per trascorrere un po’ di relax. La showgirl argentina Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, ha postato sul suo profilo Instagram decine di foto del suo soggiorno a Capri: “Capri, quanto sei bella” recita la didascalia di una foto in costume su una terrazza panoramica. In altre storie è possibile vederla in un ristorante con le sue due figlie che gustano specialità di mare, mentre poco dopo la troviamo in una gelateria caprese con il commento “Innamorata”. E’ qui a Capri che Wanda ha seguito la semifinale dell’Europeo Italia-Spagna, postando una foto con il tricolore. Migliaia i commenti di gioia da tutto il mondo.

Anche la splendida Sardegna ha riaperto le sue porte al turismo internazionale. Sono due gli ospiti speciali arrivati in queste ultime ore sulle banchine di Porto Cervo. Si tratta della star del basket americano Magic Johnson e l’attore statunitense (ora anche produttore) Samuel L. Jackson, amico di John Travolta in Pulp Fiction di Tarantino. Le due star, insieme ad alcuni amici, hanno registrato un video che Jackson ha poi postato su Instagram da uno yacht ormeggiato nella meravigliosa Costa Smeralda. Le immagini sui social ritraggono l’attore e giocatore di basket che cantano un coro sorridente e allegro. Entusiasti i commenti dei fan: “Welcome to Sardinia”.

L’ultima settimana di giugno e i primi giorni di luglio hanno poi portato nelle incantevoli isole Eolie diversi vip. Da Michelle Hunziker a Biagio Antonacci, a Laura Torrisi innamorata di Alicudi, dall’ex portiere della nazionale tedesca Oliver Kahn a Cecilia Rodriquez e Ignazio Moser. Gli ultimi due, tornati nell’arcipelago due anni dopo, sono in barca a Panarea con Jeremias Rodriquez, Deborah Togni, Andrea Damante ed Elisa Visari.

Valentina Ferragni, sorella della seguitissima imprenditrice e influencer milanese Chiara Ferragni, ha trascorso alcuni giorni di relax a Positano. Nota influencer come la sorella, è stata avvistata da Delikatessen. Ma non finisce qui. Anche Fabio Quagliarella ha scelto il Sud per staccare la spina prima di tornare in campo ad allenarsi. L’attaccante della Sampdoria è stato infatti paparazzato a San Nicandro Garganico, in Puglia. Il bomber partenopeo ha poi proseguito il suo viaggio a Termoli, in Molise, dove si è concesso qualche giorno di tregua in vista dell’avvio del nuovo campionato di Serie A.