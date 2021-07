Enzo Miccio: vittima di un grave incidente

Chi è che non conosce il mitico e simpaticissimo Enzo Miccio? Spina dorsale di tanti programmi di successo, a partire dal famoso “Come ti vesti” fino alla popolarissima “Shopping Night”, la brava Campania è anche una famosissima e amata wedding planner. Sapete che il matrimonio stratosferico di Elettra Lamborghini e il suo Afrojack è stato organizzato da Miccio? Sì, avete letto bene! È stato il simpaticissimo Enzo che ha curato tutto nei minimi dettagli del matrimonio.

Molto attivo sul suo canale social ufficiale, poche ore fa Enzo Miccio non ha perso occasione per poter condividere con il suo amato pubblico quello che gli è successo nelle ultime ore. Non conosciamo veramente la dinamica dei fatti, intendiamoci. Una cosa, però, è certa: Enzo Miccio è rimasto ferito. E, sul suo canale social ufficiale, si è presentato con le bende. Per fortuna niente di grave. Ed è proprio l’interessato a rassicurare i suoi seguaci. In ogni caso, però, scopriamo cosa è successo.

Da sempre abituato ad aggiornare il suo pubblico social su tutto ciò che gli accade, poche ore fa, Enzo Miccio non ha potuto fare a meno di svelare cosa gli è successo in quest’ultimo. ore. Come dicevamo in precedenza, non sappiamo cosa sia realmente successo, fatto sta che la simpaticissima e amatissima wedding planner si è infortunata.

A rivelare tutto è stato l’interessato. È stato attraverso una Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale che Enzo Miccio ha mostrato le sue bende. Pertanto, spiegando al pubblico cosa gli è successo. Fortunatamente, sembrerebbe che questo non sia affatto grave. In ogni caso, però, c’è stato uno spiacevole inconveniente. A questo punto però ci chiediamo: cosa è successo? Il buon Miccio non è entrato nei dettagli. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che sia caduto da un tacco 12.

“Per fortuna niente di grave”, scrive Enzo Miccio in queste Instagram Stories dove mostra il piede con le bende, spiegando l’accaduto. Non ci resta che augurargli una rapidissima guarigione!