La coppia non è passata inosservata sull'isola verde: i due sono stati sorpresi mentre camminano mano nella mano nel meraviglioso borgo di Sant'Angelo

Nessuna crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: dopo le voci di una imminente rottura, la coppia in questi ultimi giorni è stata felicemente immortalata insieme ad Ischia. Tutto è iniziato con alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale “Di Più Tv”, che aveva raccolto la testimonianza di una persona vicina ad Allegri. Secondo la fonte, l’ex allenatore era andato a Montecarlo per decidere sul suo futuro professionale, e questo avrebbe causato malcontento nella coppia. Il progetto di allontanarsi dall’Italia avrebbe potuto infatti rappresentare un ostacolo al loro amore.

Ma in questo ultimo avvistamento, la coppia sembra più unita che mai. Il loro amore ha così messo a tacere tutte le voci che affermavano una probabile rottura definitiva tra i due. Durante una puntata di ‘Domenica In’, è stata la stessa Ambra Angiolini a smentire le voci su una probabile crisi di coppia. “Non è vero”, aveva infatti detto l’attrice, “Prima pensavo che l’amore dovesse salvarmi, ora mi salvo da sola. La persona che mi sta vicino è un valore aggiunto, non è lei senza la quale potrebbe morire”.

L’allenatore della Juventus, tornato da poco in panchina dopo due anni di pausa forzata, non è passato inosservato sull’isola verde. Arrivato con il suo yacht nel porticciolo del comune di Serrara Fontana, sta trascorrendo la sua vacanza tra spiaggia, nuoto e passeggiate. Con grande cordialità, ha voluto firmare autografi e farsi immortalare insieme ai tanti tifosi che lo hanno riconosciuto. Massimiliano Allegri si sta ricaricando in vista della sua seconda esperienza alla Juventus.

La coppia è stata vista passeggiare nella frazione di Sant’Angelo. Allegri indossava un costume rosso e una maglietta bianca. Entrambi sono stati riconosciuti e salutati da vari passanti. Tra circa due settimane l’allenatore inizierà il ritiro con la Juventus. Secondo la versione online del Corriere del Mezzogiorno, Ambra e Angiolini sono sbarcati a Ischia pochi giorni fa. Il tecnico bianconero ha scelto di trascorrere qualche giorno nel meraviglioso borgo di Sant’Angelo. Prima di Ischia, Allegri ha trascorso le vacanze in Sardegna. Sull’isola partenopea i due sono stati ripresi mentre camminano mano nella mano. Non una vacanza per tutte le tasche, insomma…