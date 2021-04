Al Sud arriva ‘Dinner in the Sky’, il ristorante sospeso tra cielo e terra con vista mozzafiato

Selezionato da Forbes come "il più insolito del mondo", il ristorante aereo sospeso a 50 metri d'altezza quest'anno arriva per la prima volta anche al Sud







Un’esperienza unica al mondo, ora disponibile anche al Sud, che offre una prospettiva completamente nuova sulla ristorazione, da un anno a questa parte colpita gravemente dalla pandemia. Si chiama “Dinner in the Sky” ed è un ristorante in franchising già disponibile in 70 paesi, che dà la possibilità di mangiare sospesi nel vuoto a 50 metri d’altezza tra cielo e terra.

La piattaforma è sospesa da terra da una gru alta 50 metri ed è lì che lo chef preparerà davanti ai suoi ospiti il menù gourmet, il tutto accompagnato da bicchieri di vino illimitato e musica dal vivo, mentre ci si gode un po’ di relax e un fantastico panorama. Selezionato da Forbes come “il ristorante più insolito del mondo”, “Dinner in the Sky” quest’anno arriva per la prima volta anche in Campania e in Puglia. Per vivere questa esperienza adrenalinica bisognerà però attendere i mesi di giugno e luglio.

In Campania, “Dinner in the Sky” farà a tappa a Napoli, Benevento, Caserta e prossimamente anche a Salerno: a Napoli dal 2 al 6 giugno presso la Fontana di Esedra della Mostra d’Oltremare, a Caserta dal 10 al 13 giugno nella splendida cornice del Belvedere di San Leucio, mentre a Benevento arriverà dal 9 all’11 luglio nella location di Piazza Castello. In Puglia il ristorante aereo farà tappa nella meravigliosa Trani con il porto sullo sfondo dal 2 al 4 luglio.

Sarà possibile prenotare dal mattino fino a sera in tutte le fasce della giornata: dalla prima colazione al caffè del pomeriggio, dal pranzo all’aperitivo fino alla cena gourmet. A spiegare come funziona questa bellissima esperienza è il portale di “Dinner in the Sky”: “I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti dalle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento”.

La piattaforma comprende un tavolo da 5 tonnellate che viene sollevato su 16 cavi d’acciaio da una gru da 120 tonnellate. Ciascun appuntamento sarà riservato a soli 22 ospiti in assoluta sicurezza. I costi variano dai 50 euro (per la colazione) ai 160 euro (per la cena con aperitivo di benvenuto). Per prenotare e per maggiori informazioni basta consultare il sito dedicato all’evento.