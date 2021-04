Stasera in tv lo show di Serena Rossi ‘Canzone segreta’: tutti i super ospiti della quinta puntata

Questa sera in tv, venerdì 16 aprile, alle ore 21:25 su Rai 1 torna il quinto appuntamento di “Canzone Segreta”, lo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine condotto da Serena Rossi, artista partenopea tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dalla poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà.

Nella quinta puntata in onda questa sera gli ospiti d’eccezione saranno: Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini. Ciascuno di loro sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata da fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita.

Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Sarà presentato il brano con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, con le coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Il programma del venerdì sera condotto dalla splendida showgirl partenopea sta riscuotendo un grandissimo successo, con una media di 4 milioni di telespettatori e del 18% di share. Non stupisce dunque la decisione della Rai, che ha deciso di prolungare la trasmissione fino al 23 aprile, con una puntata in più rispetto alle cinque programmate inizialmente dai palinsesti della rete nazionale.

Quello di venerdì prossimo, come annunciato da DavideMaggio.it, sarà un appuntamento speciale, dal titolo “Stasera Canzoni Segrete“, con tre nuove storie e soprese e altri ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. La sesta e ultima puntata dello show presenterà il meglio di quanto successo nelle prime cinque puntate, e la stessa Serena Rossi sarà protagonista di una sorpresa finale molto speciale.